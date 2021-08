Interditada, Chácara Hermann Music Bar é flagrada recebendo show

A Chácara Hermann Music Bar, no bairro Sete de Abril, foi interditada neste sábado (28), após ser flagrada descumprindo uma ordem de interdição.

A vistoria que constatou a irregularidade foi realizada em Força-Tarefa da Prefeitura, liderada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), com apoio da Polícia Militar (PM).

Essa não é a primeira vez que o espaço é interditado. De acordo com a Sedur, a mesma punição já foi aplicada outras vezes por descumprimentos de exigências, como a promoção de aglomeração e a realização de shows com banda no local.

Quando as equipes chegaram, a polícia dispersou as pessoas que estavam na porta para entrar no espaço. Apesar da movimentação interna, a força-tarefa não teve acesso ao local. "A chácara é uma residência que é alugada para realização de eventos. Como a residência é um asilo inviolável, nossas equipes não puderam entrar", explica o coordenador de fiscalização da Sedur, Everaldo Freitas.

Ainda no sábado (28), as equipes interditaram dois estabelecimentos, sendo um bar em Ondina e uma casa de eventos em Boa Vista do Lobato.