Internacional anuncia zagueiro Lucas Ribeiro, ex Vitória

O Internacional anunciou nesta segunda-feira (10) a contratação do zagueiro Lucas Ribeiro, ex jogador do Vitória. O atleta de 21 anos estava no Hoffeheim, da Alemanha e chega por empréstimo ao time gaúcho até o final de 2021.

Revelado em 2018 pelo Rubro-Negro, Lucas se destacou e foi titular na reta final daquele Campeonato Brasileiro. No total, foram 16 partidas pelo Vitória. No início de 2019, o jogador foi vendido para o time alemão por um valor recorde de 3,7 milhões de euros (aproximadamente R$ 16 milhões na cotação da época), segundo apurou o CORREIO.

Mas no Hoffeheim não teve muita chance e disputou apenas quatro partidas na Bundesliga. No fim de semana, após a estreia do Inter, vencendo o Coritiba, o técnico Eduardo Coudet fez elogios ao reforço, até então ainda não oficializado, e destacou sua altura, de 1,90m, para reforçar a defesa Colorada.