Internacional vence Bragantino e pode abrir 5 pontos na liderança

O Internacional segue imbatível nessa reta final de Brasileirão. O Colorado chegou à nona vitória seguida neste domingo (31), ao bater o Red Bull Bragantino por 2x1 no Beira-Rio, pela 33ª rodada.

Não foi uma atuação dominante da equipe de Abel Braga. O Inter abriu o placar com Patrick aos três minutos de jogo, mas o Bragantino cresceu e dominou o restante do primeiro tempo, empatando aos 14 minutos com Helinho.

Na etapa final, o Bragantino mais uma vez teve mais volume do que o Inter, mas foi o time da casa quem marcou com Edenílson, cobrando pênalti. O time paulista voltou a crescer, mas o líder contou com bela atuação do goleiro Marcelo Lomba.

Com a nona vitória seguida, o Internacional chegou a 65 pontos, cinco à frente do Atlético-MG, que bateu o Fortaleza por 2x0 neste domingo e foi à vice-liderança, com 60 pontos.

O Flamengo, que está em terceiro lugar com 58 pontos, joga nesta segunda-feira (1º). Visita o Sport, na Ilha do Retiro, às 20h. Se vencer, recupera a segunda colocação e diminui a vantagem do Colorado para quatro pontos.

São Paulo perde

O São Paulo está na direção oposto: chegou a seis partidas sem vencer na Série A, com quatro derrotas e dois empates nessa sequência. O time de Fernando Diniz ainda não venceu em 2021: a última vitória foi no dia 26 de dezembro, 2x1 sobre o Fluminense.

Neste domingo, a equipe foi derrotada pelo Atlético-GO, em Goiânia, por 2x1. Natanael e Vitor marcaram para o Dragão, enquanto Reinaldo descontou para o tricolor paulista.

Por conta da sequência negativa, o São Paulo não só deixou a liderança do Brasileiro como caiu para a quarta posição, com 58 pontos, sete atrás do líder Internacional.