Internada no HGE, vítima de atentado na Barra morre após ter 92% do corpo queimado

Ana Paula Franzoni, que teve 92% do corpo queimado em um incêndio criminoso ocorrido no Porto da Barra, não resistiu aos ferimentos e faleceu nesta quinta-feira (19), no Hospital Geral do Estado (HGE).

“Infelizmente ela veio a óbito hoje. Soubemos agora à tarde do seu falecimento. Ana Paula estava com 92% do seu corpo queimado, sedada, com noradrenalina concentrada, mas não estava respondendo bem”, contou Lucas Gonçalves, responsável pela ONG Salvador Invisível, que trabalha pela visibilidade da população em situação de rua.

“É um dia muito triste para nós e, por incrível que pareça, ela faleceu justamente no Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua”, lamenta Lucas.

Paula e o seu companheiro Edilson Souza, conhecido como Rasta, tiveram fogo ateado contra seus corpos no Porto da Barra durante o final da última tarde de segunda-feira (16). O casal foi internado na Ala de Queimados do HGE, em estado gravíssimo. Edilson segue internado com queimaduras em 90% de seu corpo.