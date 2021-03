Internado com covid-19, Paulo Gustavo apresenta sinais de melhora

Paulo Gustavo foi internado no dia 13 de março por complicações da covid-19. No dia 21, precisou ser sedado e intubado para dar continuidade ao tratamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em hospital no Rio de Janeiro. O último boletim médico, deste domingo, 28, informa que o ator apresentou sinais de melhora.



"Nas últimas 24 horas o paciente apresentou alguns sinais de melhora tanto do ponto de vista clínico, quanto laboratorial, respondendo de forma satisfatória aos reajustes terapêuticos instituídos", diz o comunicado. O humorista permanece em uso de ventilação mecânica invasiva. "A evolução do quadro tem seu tempo necessário e seguimos confiantes em sua recuperação", concluiu o boletim médico.



O marido do ator, Thales Bretas, publicou um vídeo alegre de Paulo Gustavo assoprando uma vela e sorrindo e escreveu: "Em breve estaremos assim, soprando velinhas e comemorando o renascimento do nosso amado Paulo Gustavo".



"A família do ator agradece aos fãs pelo carinho e pede que continuem a enviar boas energias e orações para sua recuperação, assim como de todos os que se encontram na mesma situação", concluiu o dermatologista, usando as hashtags "use máscara" e "fique em casa se puder".