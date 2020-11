Internado na UTI com covid-19, Maguito Vilela é eleito prefeito de Goiânia

Foto: Divulgação

Com 98,65% das seções apuradas, o candidato do MDB à prefeitura de Goiânia (GO), Maguito Vilela, foi eleito com 52,52% dos votos. Em segundo lugar, ficou o candidato Vanderlan Cardoso, do PSD, com 47,48% dos votos.

No entanto, o vencedor da disputa na capital goiana não ficará sabendo imediatamente do próprio êxito, já que segue sedado e intubado em uma UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo (SP), conforme boletim divulgado às 17h33 pela sua equipe médica.

Maguito está internado na capital paulista desde 27 de outubro para tratar graves complicações provocadas pela covid-19. Além da intubação e da traqueostomia, ele recebe oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO) e hemodiálise.