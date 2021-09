Internautas identificam suástica em logomarca de supermercado, que se defende

O União Supermercados, estabelecimento no interior de São Paulo, foi atacado na web após internautas identificarem o que parece ser uma suástica em meio a logomarca da empresa. A imagem é considerada um dos símbolos do regime nazista.

A logo em questão é formada pela junção de quatro letras U. Em nota, o supermercado alegou que usa a marca há mais de 30 anos e que, após o caso viralizar, retirou a imagem usada como capa em uma rede social, afirmou em nota que "não tem nenhuma associação com o símbolo nazista" e que "repudia a associação".

Foto: Reprodução

"O União Supermercados vem esclarecer que o logo da empresa não tem nenhuma associação com o símbolo nazista. O logo é usado há 31 anos pela empresa, sendo relacionada apenas ao próprio nome do supermercado e nada mais, com a interseção de Us formando a união do mesmo relacionado ao próprio nome da empresa. Houve um mal entendido relacionando a homenagem da semana da pátria por inserirmos a bandeira no logo que só tem relação ao próprio logo. O União Supermercados repudia toda a associação feita", diz o comunicado.