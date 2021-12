Internet via fibra ótica da Oi já chega a 15 cidades baianas

Com a estratégia de ampliar o número de casas conectadas com o serviço que leva a internet até a casa do cliente, a Oi investiu cerca de R$ 252 milhões na Bahia de janeiro a setembro de 2021. A companhia aumentou em 23% o número de clientes no estado no período e 39% nos últimos doze meses.

A operadora oferece a Oi Fibra nas cidades de Barreiras, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luis Eduardo Magalhães, Paulo Afonso, Porto Seguro, Salvador, Teixeira de Freitas e Vitoria da Conquista. Em setembro, segundo dados da Anatel, a Oi tinha 196 mil clientes conectados e 865 mil casas passadas no estado.

No mercado corporativo, a companhia vem investindo em soluções de tecnologia e inovação por meio da Oi Soluções, que registrou aumento de mais de 30% em receita de TI em Alagoas no período de janeiro a setembro de 2021. A Oi está evoluindo para tornar-se uma plataforma de serviços digitais que vai ajudar a criar novas soluções para pessoas e empresas a partir da fibra ótica, ponto central do plano de transformação do negócio da companhia.

A nova Oi que surge deste processo de transformação é uma empresa voltada para o provimento de experiências digitais, baseadas em acesso a conteúdo e em diversos outros serviços como streaming, jogos em rede, serviços relacionados à casa conectada, serviços financeiros, marketplace de soluções e muito mais, transformando a marca Oi em referência de plataforma de consumo no país.