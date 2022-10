Intérprete da Feiticeira Escarlate alega ter vergonha dos filmes da Marvel

Uma das personagens mais queridas do mundo da Marvel, a Feiticeira Escarlate, não tem sido "bem vista" por sua intérprete, Elizabeth Olsen. A atriz, em conversa com a revista Variety, comentou que é embaraçoso ter de gravar esse tipo de cena, como o estalar de dedos do vilão Thanos.

"Então, é muito embaraçoso filmar esse tipo de coisa. Porque, tipo, o mundo depende de você fazer isso. Fizemos algumas improvisações, mas é difícil improvisar esses momentos", comentou.

Ainda na entrevista, a famosa revelou que conseguiu manter a serenidade no set de gravação ao contracenar com o colega, Paul Bettany, que interpretou o visão. Para ela, o universo dos super heróis chega a ser "bobo".

"Só me lembro de ficar rindo o resto do dia, enquanto Josh Brolin [ator por trás do Thanos] estava com o capacete. E eu não sei. Esses filmes são muito bobos, mas você tem que atuar muito para que funcionem", disse.

Elizabeth aproveitou para revelar que só gravou suas partes do texto do filme Guerra Infinita e que não viu nada do que iria acontecer com Robert Downey Jr, que fez o Homem de Ferro. "Eu só pego as minhas páginas, então entendo a parte da história que estou cumprindo. Eu recebo uma história que me é contada pelos irmãos Russo [diretores] sobre o que está acontecendo no resto do filme. E não é no roteiro que todo mundo desaparece [no final]", revelou.