Interrupção de funcionamento de ar-condicionado do aeroporto é suspensa

As intervenções no sistema de eletricidade do Aeroporto Internacional de Salvador que seriam realizadas nesta terça-feira (30) foram suspensas. A empresa que administra o aeroporto informou que as medidas foram reprogramadas a pedido da Coelba por questões técnicas da própria concessionária de energia.

A nova data será comunicada pelo aeroporto com antecedência. O sistema de ar-condicionado no terminal seria desligado das 6h às 14h, mas só ficou sem funcionar por cerca de 45 minutos.

Calendário

A primeira etapa das obras no terminal começou em abril de 2018, três meses depois que a Vinci assumiu o aeroporto por um contrato de concessão, válido até 2047. Essa fase termina em 31 de outubro e concentra 90% das intervenções solicitadas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Até lá, serão entregues ainda um sistema de prevenção de incêndio - que não existia -, e a integração do embarque internacional, que ficará junto com o doméstico. Já foram entregues uma pista auxiliar e dois conjuntos dos 13 banheiros e bebedouros.

Em 1º de novembro deste ano começa uma nova fase da obra. Dentre as principais entregas estarão o novo píer que terá seis pontes de embarque e uma sétima, que será instalada no atual píer. O aeroporto passará de 11 para 19 pontes, com entrega prevista para 1º de novembro de 2021.

Também estão previstas reforma das taxiways (pista para taxiamento), construção de uma nova área de escritórios e balcões de vendas das companhias aéreas, novo layout do check-in, luzes de LED, entre outras alterações.