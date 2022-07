Invernou em Salvador: frio deve continuar até o fim de semana

Pode parecer mentira, mas Salvador já registrou neve há muito anos atrás, lá para 1900 e bolinha. Mas esse frio parece que foi apenas um delírio coletivo na cabeça dos soteropolitanos, que não se recordam de pequenos cristais de gelo caindo do céu em uma cidade que tem um sol para cada cabeça.

Pulando para 2022, mais precisamente na madrugada desta quinta-feira (28), o 'frio da desgraça' que os moradores de Salvador sentiram foi registrado pelo Instituto Nacional de Meteorologia: 19,5°C. No entanto, engana-se, caro leitor, quem achou que essa noite foi a mais fria.

Cláudia Valéria, meteorologista do Inmet, revelou que no final de junho, Salvador registrou 19,3°C, literalmente, o dia mais torturante do ano. Em comparação com 2021, que atingiu singelos 20,4°C.

Frio em Salvador faz soteropolitanos tomarem medidas drásticas (Foto: Reprodução / Twitter)

O casaco com naftalina teve de ser retirado do guarda-roupa e terá de ficar do lado de fora por mais alguns dias, além do ventilador ligado no mínimo. "São eventos que se repetem na estação do inverno. No decorrer dessa semana, vai permanecer nesse patamar e o soteropolitano vai continuar com a sensação de mais frio", explica Cláudia, para o desespero dos friorentos.

Domingo (31) e segunda-feira (1º), o climinha em Salvador melhora, com um pouco de sol, mas com instabilidade de chuva fraca, nada que possa engarrafar a capital baiana - mais do que ela já fica em dias normais -. A boa notícia é que "não há previsão de chuva com grandes volumes", porém, "ainda há muito inverno pela frente".

Capote no frio soteropolitano: essencial (Foto: Reprodução / Twitter)

Frio em outras cidades

"Ah, mas o soteropolitano não sabe o que é frio de verdade". A frase é mais comum do que se imagina entre os baianos de outras cidades. Feira de Santana, a princesinha do sertão, registrou exatos 17°C nesta madrugada.

Entretanto, todavia, contudo, nada se compara com a Suíça baiana: Vitória da Conquista. Atualmente, a cidade consegue ficar no topo da lista da mais fria da Bahia, com a mínima de 12°C e máxima de 24°C.

No dia 29 de junho, esse município, que faz cosplay do Polo Norte, registrou um total de 5,1°C, deixando muitos moradores batendo o queixo ou, as meninas mais jovens, colocando um cropped de manga longa para não passar tanto frio.

De qualquer forma, mesmo com todo esse frio, os amantes da altinha do Porto da Barra, da cerveja gelada no Imbuí e as pessoas apaixonadas por bater perna na Avenida 7, terão de esperar a saída da primavera, dia 20 de dezembro, para conseguir viver sem casaco, guarda-chuva, sem molhar o cabelo de prancha e sem alagamento pela cidade de papel.