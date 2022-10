Investigador da Polícia Civil morre após trocar tiros com suspeitos na Calçada

O investigador da Polícia Civil, Fábio Malvar de Moraes, 55 anos, morreu na manhã deste domingo (23), após trocar tiros com suspeitos, no bairro da Calçada. Em nota, a corporação informou que o investigador, que era lotado no Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), tinha acabado de sair da unidade, acompanhado de outro policial, quando avistou três homens em atitude suspeita, na Rua Nilo Peçanha, e os abordou. O trio resistiu e houve troca de tiros.

A nota da Polícia Civil informou ainda que Fábio foi atingido no tórax e no braço esquerdo, socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde já chegou sem vida. As guias para remoção e perícia foram expedidas por uma equipe do Silc/DHPP. Equipes da Polícia Civil estão realizando diligências para tentar identificar e localizar os suspeitos. O crime será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).