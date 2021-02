Investigados por furar fila na vacinação são exonerados em Manaus

Sete médicos suspeitos de furar a fila da vacinação em Manaus foram exonerados pela prefeitura. Entre os nomes, estão das gêmeas Isabelle e Gabrielle Kirk Maddy Lins, recém-contratadas. A imunização das irmãs causou repercussão.

A família das médicas é dona de hospitais e universidades particulares em Manaus, entre outros negócios. Além das duas, a lista de investigados traz, ainda, os nomes de outros oito médicos, dentre eles, o filho do suplente de deputado estadual Wanderley Dallas, David Louis Dallas. Os três não vinham atuando na linha de frente de combate à covid-19.

Só Isabelle teve sua nomeação publicada no Diário Oficial do Município um dia antes da vacinação. Os outros dois tiveram a nomeação publicada no dia seguinte. Eles não ocupam cargos de médicos, mas de gerentes de projetos - com salários de cerca de R$ 15 mil. O Estadão procurou os três, mas não conseguiu contato.

A prefeitura respondeu apenas que as duas jovens foram vacinadas por serem funcionárias, mas não respondeu por que uma delas só foi nomeada depois. Também não explicou o caso de Dallas.

Os promotores chegaram a pedir a prisão do prefeito e da secretaria de saúde, por conta das irregularidades, além da exoneração dos citados. O pedido está sob análise da Justiça.