Invicto em Pituaçu, Bahia aposta na força de casa contra o CRB

O próximo sábado será decisivo para o Bahia, que receberá o CRB pelas quartas de final da Copa do Nordeste em Pituaçu. No modelo de duelo em jogo único, apenas a vitória interessa. Empate no tempo normal leva a decisão para os pênaltis.

Em busca de uma vaga na semifinal, o tricolor tem um aliado poderoso contra os alagoanos: o fator casa. Mesmo sem poder contar com o torcedor nas arquibancadas há mais de um ano, o Bahia tem feito valer o mando de campo quando considerado apenas o elenco principal - a equipe de transição joga o Campeonato Baiano.

Na atual temporada, o time treinado por Dado Cavalcanti está invicto atuando em Salvador. Em cinco jogos por Copa do Nordeste e Copa do Brasil, venceu quatro e empatou um.

No Nordestão, os números do Bahia como mandante são muito positivos. Dos 13 pontos somados na primeira fase, 10 foram conquistados dentro de Pituaçu, o que representa 77% do total. Além disso, foi em casa que o time marcou 12 dos 16 gols anotados na fase de grupos e que colocam a equipe com o ataque mais positivo do torneio.

O bom momento como mandante contrasta quando a equipe atua fora da capital baiana no Nordestão. Os únicos três pontos somados como visitante foram no triunfo sobre o Salgueiro, por 3x2, em que o clube foi representado pelo time de transição. Já a equipe principal perdeu os três jogos que fez, contra Vitória, CSA e Fortaleza.

Por sinal, a vantagem de jogar em casa nas quartas de final foi disputada contra o próprio CRB. Em certo momento da última rodada o time alagoano ia cravando o segundo lugar do grupo A no instante em que vencia o Altos, no estádio Rei Pelé. Mas o Galo da Pajuçara sofreu o empate e ainda viu o Bahia virar o duelo contra o ABC, invertendo as posições na tabela.

Aliás, enquanto o Bahia pode se apegar ao retrospecto em casa na Copa do Nordeste, o CRB tem motivos de sobra para ficar com o sinal de alerta ligado. Para avançar sem a emoção das cobranças de pênalti, além de quebrar a sequência do Esquadrão, o alvirrubro terá que fazer algo inédito nesta Copa do Nordeste: vencer fora de casa.

Nos quatro jogos que fez como visitante, o CRB não conseguiu experimentar o gostinho da vitória. O time foi derrotado pelo Fortaleza e acumulou empates contra Vitória, Salgueiro e no clássico com o CSA - que acaba sendo em campo neutro.