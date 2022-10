Ipec: Lula tem 50%, e Bolsonaro, 43% de intenções de voto

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está à frente na disputa presidencial de segundo turno, segundo pesquisa do Ipec divulgada nesta segunda-feira (17). O petista tem 50% das intenções de voto contra 43% do presidente Jair Bolsonaro (PL).

No levantamento anterior, há uma semana, Lula tinha 51%, e o atual mandatário, 42%. A diferença entre eles é de sete pontos percentuais, para mais ou para menos.

Os que dizem que votarão branco ou nulo se mantiveram em 5%, e os que ainda não decidiram seu voto, em 2%.

Nos votos válidos, que excluem brancos e nulos, o ex-presidente tem 54% e seu adversário, 46%. Na última rodada, eles tinham 55% e 45%, respectivamente.

A sondagem ouviu 3.008 brasileiros pessoalmente em 184 municípios do país, de sábado (15) até esta segunda. Foi finalizada após o primeiro debate do segundo turno, realizado neste domingo (16) por Folha, UOL, Grupo Bandeirantes e TV Cultura. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR- 02707/2022.

As pesquisas não são uma projeção do resultado eleitoral, mas um retrato da intenção dos eleitores no momento em que as entrevistas são feitas.

No primeiro turno, no dia 2 de outubro, Lula obteve 48,4% dos votos válidos, ante 43,2% de Bolsonaro. Simone Tebet (MDB) ficou com 4,2% e Ciro Gomes (PDT), com 3%.

O equivalente a 21% do eleitorado do país se absteve, ou seja, 33 milhões de eleitores.