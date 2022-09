Ipec mostra cenário consolidado para ACM Neto vencer no primeiro turno

Candidato da União Brasil soma 54% dos votos válidos, 17 pontos a mais que Jerônimo, com 37% (Divulgação)

Caso as eleições fossem realizadas hoje, o candidato da União Brasil a governador, ACM Neto, venceria a disputa no primeiro turno com 54% dos votos válidos e 17 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, Jerônimo Rodrigues (PT), que aparece com 37%, aponta pesquisa do Ipec (ex-Ibope) divulgada na sexta-feira pela TV Bahia. A sondagem confirma a mesma tendência captada por sucessivos levantamentos realizados desde o início do período eleitoral, com vitória do ex-prefeito de Salvador no próximo dia 2.

Na contagem do votos válidos, excluídos os percentuais de brancos, nulos e indecisos, o ex-ministro da Cidadania João Roma (PL) obteve 7%, enquanto os demais candidatos, juntos, têm 2%. No comparativo entre o percentual atribuído a ACM Neto pelo Ipec e a soma dos outros cinco concorrentes, o ex-prefeito acumula oito pontos a mais, distância suficiente para conquistar o governo baiano no primeiro duelo das urnas.

De acordo com o cenário estimulado, quando os entrevistados tem acesso à lista com o nome dos candidatos, ACM Neto obteve 47% das citações, contra 32% do candidato petista, ex-secretário estadual de Educação. Em terceiro, vem João Roma, com 6%. Marcelo Millet (PCO) e Kleber Rosa (Psol) tiveram 1%, cada. Brancos e Nulos totalizaram 4%, enquanto 8% ainda não sabem em quem votar ou não responderam à pesquisa.

Embora tenham metodologias diferentes, as sondagens do Datafolha e do Ipec divulgadas no intervalo de apenas dois dias mostram panorama quase idêntico sobre a corrida pelo governo do estado. Em ambas, ACM Neto se mantém acima da curva dos 50% e com ampla vantagem sobre Jerônimo. Ao mesmo tempo, os dois instituto indicaram estagnação nos índices dos três outros candidatos.

No cenário espontâneo, no qual o eleitor manifesta opção de voto sem acesso à lista de postulantes, ACM Neto foi escolhido por 35% dos entrevistados. O percentual é 15 pontos maior do que o obtido por Jerônimo, com 19% das menções. Na sequência, aparece João Roma (4%). Outros nomes acumularam 3%. A taxa de brancos e nulos foi de 7%, ante 33% dos que não souberam responder ao Ipec ou preferiram não opinar.

João Roma e Jerônimo lideram ranking dos rejeitados

No ranking dos candidatos mais rejeitados, João Roma desponta na primeira colocação. Ao todo, 31% dos eleitores da Bahia afirmaram que não votariam de jeito nenhum no ex-ministro da Cidadania. Em segundo e terceiros lugares, aparecem Jerônimo e Kleber Rosa, com rejeição de 22% e 19%, respectivamente.

Com 17%, ACM Neto ocupa o quatro lugar na taxa de rejeição, empatado no limite da margem de erro com Giovani Damico e Marcelo Millet, ambos com 14%. Os que poderiam votar em qualquer um dos candidatos somaram 6%, ante 22% dos que não souberam responder.

Segundo turno, Senado e Presidência

O Ipec captou também a temperatura para um eventual segundo turno na eleição para o governo do estado. Novamente, ACM Neto desponta bem à frente de Jerônimo, com 52% a 35%. Excluindo os 13% de brancos, nulos e indecisos, o candidato da União Brasil alcança 60% dos votos válidos, contra 40% do petista. O que confere 20 pontos de vantagem para o ex-prefeito.

Na radiografia da eleição para o Senado, Otto Alencar (PSD) renovaria o mandato com 41%. O deputado federal Cacá Leão (PP) obteve 19%, ante 7% da médica Raissa Soares (PL). Marcelo Barreto (PMN), Tâmara Azevedo (Psol) e Cicero Araujo (PCO) dividem a última colocação, com 3%, cada. Brancos e nulos estão em 10%, ante 13% dos que não souberam ou não responderam à pesquisa.

Em relação à disputa pelo Palácio do Planalto, o ex-presidente Lula (PT) mantém ampla vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL) - 65% a 18%. O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e a senadora Simone Tebet (MDB) estão praticamente empatados em terceiro, com 4% e 3%, respectivamente , seguido por Soraya Thronicke (União Brasil), com 1% das citações.

Para realizar a pesquisa, o Ipec ouviu 1.504 eleitores de 72 municípios baiano entre os últimos dias 20 e 22. A margem de erro foi estimada em três pontos, com nível de confiança de 95%. A sondagem do instituto está registrada no TRE e TSE com os seguintes números: BA-05576/2022 e BR-04999/2022.

ACM Neto mantém vantagem folgada em todos os recortes

A pesquisa do Ipec sobre a temperatura do eleitorado baiano às vésperas da última semana de campanha para governador confirmou a ampla vantagem do ex-prefeito ACM Neto (União Brasil) sobre Jerônimo Rodrigues (PT) em todos os recortes de sexo, idade, raça/cor, renda familiar, escolaridade e religião.

Em relação à faixa etária, ACM Neto obteve os melhores índices no grupo dos 16 aos 24 anos (52% contra 30% de Jerônimo) e dos 25 aos 34 anos (52% a 28%). A menor diferença entre ele e o petista foi registrada nos eleitores dos 45 aos 59 anos (44% a 36%). No recorte por escolaridade, ACM Neto atingiu pico no grupo de entrevistados com Ensino Médio (50% a 32%) e Superior (49% a 31%). Já no Fundamental a margem sobre o petista é menor (43% a 33%), ainda assim ele somou dez pontos a mais que Jerônimo.

A fatia relativa à renda familiar mostra ACM Neto com maior capilaridade na parcela de menor poder aquisitivo: 49% a 31% entre os que vivem com menos de um salário mínimo e 49% a 32% no grupo de um até dois salários. Na faixa acima dos dois salários, o placar ficou em 45% a 35%.

Os eleitores pretos e pardos deram ao ex-prefeito de Salvador o maior percentual no recorte por raça/cor da pesquisa, onde ele obteve 48% a 32%. Junto aos brancos, ACM Neto somou 41%, ante 34% de Jerônimo. No estrato de religião, o Ipec apontou frente maiúscula do candidato da União Brasil no eleitorado evangélico - 51% e 26 pontos acima do petista, escolhido por 25%. Entre os católicos, ACM Neto somou 46% contra 36% de Jerônimo.