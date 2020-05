Ipiaú ignora isolamento e realiza Corona Fest

A consciência sobre a importância do distanciamento social para impedir o avanço da covid-19 ainda não chegou a toda população. Na madrugada desse sábado, 9, por volta de 1h45, policiais militares da 55ª. Companhia Independente da Polícia Militar foram notificados sobre a realização de uma festa às margens do rio de Contas, no município de Ipiaú.

No local, os policiais apreenderam um carro, três motocicletas e os presentes, que foram encaminhados à delegacia local, onde a ocorrência foi registrada. O encontro feriu o decreto municipal de isolamento social e vem sendo alvo das ações policiais que, inclusive, vem apurando outras denúncias de festas realizadas na zona rural.

De acordo com o site Ipiaú On line, 17 pessoas, na faixa entre 14 e 26 anos, estavam presentes na chamada Corona Fest 2. A apreensão contou ainda com o apoio do 1° Pelotão/Ipiaú e a do 3°Pelotão/Ibirataia.

Semanas atrás, a Polícia Militar já havia interceptado um veículo que transportava 20 pessoas na carroceria para o que seria a primeira edição da Corona Fest. Os integrantes e o veículo foram apreendidos na ocasião.