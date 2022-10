Irará ganha primeira sede da Defensoria da Bahia com energia limpa e renovável

A cidade de Irará, no centro norte baiano, receberá na próxima quinta-feira (13) a mais nova sede da Defensoria Pública do Estado – DPE/BA. Pela primeira vez na Bahia, a casa da Defensoria terá uma estrutura montada a partir de sistemas modulares, com isolamento termoacústico [que mantém temperatura agradável e reduz ruídos externos], e que utilizará energia limpa e renovável em seu funcionamento.

A solução foi buscada pelo baixo custo de instalação, já que a sua construção, além de representar um custo 60% menor do que uma obra de alvenaria tradicional, demanda menos tempo e possui autossuficiência em energia elétrica por meio de placas solares. Como boas práticas entre Defensorias do Brasil são replicadas e compartilhadas, a Bahia seguiu a experiência da Defensoria do Maranhão, que já instalou 27 Econúcleos no seu estado.

O núcleo contará com dois gabinetes, três sanitários (sendo um deles para pessoas com deficiência), copa, espaços para estagiários, apoio administrativo, triagem, Núcleo de Atendimento Psicossocial e Central de Mediação e Conciliação, além de recepção.

“Encontramos uma solução sustentável, mais econômica e que vai nos permitir deixar tudo do nosso jeito, com segurança, dignidade e conforto, para oferecer o melhor atendimento aos usuários dos nossos serviços. Estamos apostando em um projeto sustentado em três pilares: economicidade, sustentabilidade e responsabilidade social. É a melhor alternativa para expandirmos a Defensoria Pública da Bahia”, destaca o defensor-geral, Rafson Saraiva Ximenes.

Outra novidade desta sede é que ela ganhará o nome de Menina Jesus, canção do cantor e compositor Tom Zé, um dos nomes do movimento tropicalista e natural de Irará. A música foi lançada no álbum Correio da Estação do Brás de 1978 e fala sobre a súplica de um retirante nordestino por acesso a direitos e bens de consumo, à uma entidade divina feminina. Com a chegada da estrutura do Econúcleo Menina Jesus da Defensoria, o cidadão de Irará não precisará mais buscar outros lugares para acessar gratuitamente a assistência jurídica.

Entre os diversos serviços prestados pela Defensoria estão: os acordos de alimentos (pensão alimentícia), reconhecimento de paternidade, divórcio, regulamentação de adoção e guarda, retificação de documentação pessoal, habeas corpus, indenizações por danos materiais ou morais, inventário, defesa penal, saúde pública, promoção e defesa dos direitos da mulher, da criança e do adolescente e consumidor.

Podem buscar os serviços da instituição cidadãos que se encontrem em situação de vulnerabilidade ou que não tenham condições financeiras de pagar um advogado particular e as custas judiciais, que são gastos necessários para o trâmite das ações na Justiça.

SERVIÇO

O que: Inauguração do Econúcleo Menina Jesus da DPE/BA em Irará

Quando: 13 de outubro, às 14h

Onde: Avenida Presidente Tancredo Neves, s/n, Centro, Irará, Bahia

Os atendimentos na nova unidade começam a partir do dia 24 de outubro de 2022.