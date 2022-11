Irene Cara, cantora de ‘Fame’ e ‘What a Feeling’, morre aos 63 anos

Irene Cara, uma das cantoras de maior sucesso dos anos 1980 e vencedora de prêmios importantes como o Oscar, o Grammy e o Globo de Ouro, teve sua morte anunciada neste sábado, 26, aos 63 anos de idade.



A informação foi publicada em seu site oficial por Judith A. Moose, presidente do grupo JM e representante da artista, mas a causa da morte ainda não foi divulgada.



Em 1980, protagonizou o longa Fame, que emplacou a música de mesmo nome como vencedora do Oscar de melhor canção original. No Globo de Ouro, chegou a ser indicada como melhor atriz pela atuação, além de a música também ter sido condecorada.



Em 1983, foi lançada outra música de primeira grandeza, parte da trilha sonora de outro clássico dançante, Flashdance. A canção, que espelhava a história da trama estrelada por Jennifer Beals, rendeu novamente o Globo de Ouro e o Oscar de melhor canção original, além do prêmio Grammy. Na cerimônia musical, também foi condecorada como a melhor performance vocal feminina de música pop.



Tanto nas premiações quanto em seus shows, Irene Cara era conhecida por ter uma voz potente e próxima às versões de estúdio.



No Twitter, sua representante afirmou: "Nós estávamos trabalhando em projetos maravilhosos que teriam feito seus fãs incrivelmente felizes. Seu empresário e eu os finalizaremos. Ela iria querer isso".



Confira abaixo a íntegra do comunicado da morte de Irene Cara:



"É com profunda tristeza que, em nome de sua família, eu anuncio a morte de Irene Cara. A atriz vencedora do Oscar, cantora, compositora e produtora morreu na sua casa na Flórida. A causa de sua morte ainda não é conhecida e será divulgada quando a informação estiver disponível.



A família de Irene solicitou privacidade enquanto processa o seu luto. Ela era uma alma bonita e abençoada cujo legado viverá para sempre através de sua música e filmes. Detalhes do funeral estão pendentes e um memorial para os seus fãs será planejado em uma data futura."