Irmã de Neymar está grávida de Gabigol e tenta reconciliação, diz site

Foto: Reprodução

Após os primeiros boatos falando sobre a suposta gravidez de Rafaella Santos, irmã de Neymar, surgirem em outubro, o assunto voltou a virar notícia nesta segunda-feira (20).

Acontece que a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, afirmou que a jovem estaria, de fato, esperando um filho e que, além disso, tentou reatar o namoro com Gabigol, que seria o pai da criança.

O relacionamento dos dois terminou em dezembro, segundo pessoas próximas, por vontade do jogador. Rafaella tentou reatar o namoro, argumentando que seria melhor para o filho dos dois, mas o craque do Flamengo recusou, apesar de afirmar que assumiria todas as responsabilidades de pai.

Foto: Reprodução

Ganhando força

Dois outros detalhes fizeram os rumores da suposta gravidez de Rafaella, que ainda não foi confirmada por nenhuma das partes, ganharem força.

Primeiro, uma sequência de stories postados por ela, com direito a foto com a barriga aparecendo, e uma uma fotografia da mãe com a legenda de que gostaria de ser uma mãe tão boa quanto.

Além disso, uma mudança de postura da assessoria da jovem chama a atenção. Quando as notícias surgiram em outubro, foram prontamente negadas. Agora, a versão é de que não irão comentar assuntos da vida pessoal da jovem.