'Irmã Dulce iluminou o mundo', diz Dom Murilo em 1ª missa do mundo para a santa

A caridade de Irmã Dulce, agora Santa Dulce dos Pobres, é destacada pelo arcebispo primaz de Salvador e do Brasil, dom Murilo Krieger, na primeira missa do mundo rezada em homenagem à nova santa, nesta segunda-feira (14), na Igreja de Sant'Andrea Della Vale, em Roma.

Dulce foi canonizada neste domingo (13), no Vaticano. "Antes de tudo, ela procurou responder às necessidades imediatas das pessoas. Ela acolheu aquelas pessoas que buscavam necessidade. Ela não buscou desculpas para se omitir. Ela tinha consciência de que a causa mais profunda do sentimento humano é a presença de Deus", destacou o arcebispo.

Participam da missa cerca de mil fiéis - a grande maioria baianos - além de religiosos e políticos. "Ela iluminou o mundo com sua luz", sinalizou Krieger.

O vice presidente do Brasil, Hamilton Mourão, o embaixador do Brasil em Roma, o prefeito de Salvador, ACM Neto, o vice-prefeito Bruno Reis, deputados federais e vereadores participam do ato religioso.

Cerca de 60 freiras da Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, que Santa Dulce fazia parte, e de diversas partes do mundo também estão na igreja.

*Jorge Gauthier é chefe de reportagem do CORREIO e está em Roma para fazer a cobertura da canonização de Irmã Dulce

