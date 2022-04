Irmão de Chris Rock quer enfrentar Will Smith em luta de boxe

Um irmão mais novo de Chris Rock quer enfrentar Will Smith em uma luta de boxe. O desafio surgiu após Kenny Rock assinar contrato com Damon Feldman, fundador da Celebrity Boxing - um evento que coloca celebridades frente a frente em um ringue. As informações são do site TMZ.

A escolha do oponente, claro, tem relação com a confusão da cerimônia do Oscar, no fim de março. Chris ironizou o cabelo raspado da esposa de Will, Jada Pinkett Smith, causando a fúria do astro. A atriz e apresentadora sofre com alopecia, uma condição associada à queda de cabelos. Após a 'piada' duvidosa, o ator subiu no palco e deu um tapa no humorista.

Will Smith já se desculpou pela agressão - e, inclusive, foi banido do Oscar por 10 anos -, mas Kenny não aceitou. Agora, o irmão de Chris Rock quer acertar as contas com o ator em um duelo.

Segundo o TMZ, Kenny não acredita que a diferença de tamanho entre eles será um problema - ele tem 1,80m, enquanto o famoso ator de Hollywood tem 1,87m. Vale lembrar que Will já interpretou Muhammad Ali nos cinemas, e treinou MMA com o mesmo técnico que Conor McGregor, John Kavanagh. Mas, mesmo assim, Kenny acha que poderia sair vitorioso em um combate entre eles.

Até agora, Will Smith não se pronunciou sobre o desafio. Independentemente de ser contra o ator ou não, a luta do irmão de Chris Rock está marcada para acontecer no dia 11 de junho, na Flórida.