Irmão de vereador é morto após briga de trânsito em Candeias

Um homem identificado como Geosmar Moureira de Carvalho, 37 anos, foi morto na última sexta-feira (8), em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ele é irmão do vereador Robison Miranda, conhecido como Robinho, também de Candeias.

Segundo a assessoria da Polícia Civil, as primeiras informações indicam que Geosmar teria sido morto após uma briga de trânsito na Rua 1º de Maio, no bairro Malemba. Ele foi atingido por tiros disparados por um suspeito que está sendo procurado. De acordo com a Polícia Militar, o episódio aconteceu às 17h25.

Geosmar chegou a ser encaminhado a um hospital por familiares, com ajuda da PM, mas não resistiu aos ferimentos. Em seu perfil no Instagram, o vereador postou fotos com o irmão, lamentando o ocorrido.

(Imagem: Reprodução/Instagram)

O caso será investigado pela Delegacia de Candeias.