Irmãs arrecadam material escolar usado para ajudar estudantes carentes

Maria Cristina e Maria Luiza estão recebendo doações para repassar a crianças (Foto: André Lux/Divulgação)

As irmãs Maria Cristina Rezende da Rosa e Maria Luiza Rezende da Rosa, ambas de 18 anos, resolveram se mobilizar, pelo segundo ano seguido, para ajudar crianças de baixa renda do bairro Vila Nova, em Joinville (SC), a estudar. As informações são do site NCSTotal.

Esse já é o segundo ano que Maria Cristina realiza a ação e, agora conta com a ajuda da irmã, Maria Luiza, a fim de levantar a maior quantidade possível de material escolar para os alunos sem condições de comprar cadernos, lápis, canetas e outros materiais.

Todo o tipo de material escolar está sendo aceito como doação. A ideia surgiu cerca de quatro anos atrás, quando Maria Cristina decidiu que não queria gastar dinheiro com material escolar.

“Eu resolvi fazer cadernos novos a partir de cadernos usados, retirando as folhas usadas e mantendo apenas as limpas. Depois, passei a colocar mais folhas para dar um volume bom. Fiz para mim e para a minha irmã. E depois decidi fazer para outras pessoas”, contou Maria Cristina ao NCSTotal.

Depois que começou a reciclar os cadernos, a estudante fez uma postagem em uma rede social, pedindo doações e as pessoas começaram a ajudar. Elas estão recebendo vários materiais.

“São cadernos, mochilas, lápis e borrachas que poderia ser jogados fora, mas estamos conseguindo reaproveita-los”, destaca a estudante.

As irmãs vão começar a frequentar uma universidade este ano. Maria Luiza vai cursar Psicologia; Maria Cristina escolheu Biologia.

Mesmo com novas responsabilidades, o trabalho voluntário vai continuar. Segundo as irmãs, a ideia de reaproveitar os materiais é para provocar menos impacto no meio ambiente e ajudar o máximo de pessoas que não têm condições de comprar materiais escolares. “Com essa ação queremos inspirar outras pessoas a mudar o mundo”, ressalta.

Quem quiser colaborar com as doações podem enviar os materiais para o endereço das irmãs, que fica na Rua Amandus Jacob, 346, no bairro Vila Nova, Joinville, Santa Catarina.