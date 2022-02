Irritado com demora, homem agride vacinadora no 5º Centro de Saúde

Uma vacinadora foi agredida na manhã desta sexta-feira (4) no 5ª Centro de Saúde, nos Barris, por um homem que aguardava para ser imunizado. A lentidão para iniciar a vacinação teria levado à irritação do homem, que então partiu para agressão e deu tapas na profissional. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a demora foi causada por uma instabilidade no provedor de internet, o que retardou o lançamento dos lotes de vacina no sistema.

A Polícia Militar foi acionada e o agressor foi detido. Segundo a SMS, a vacinadora prestou queixa na delegacia e o homem deve responder por desacato a funcionário público, crime previsto no Código Penal. "A funcionária da unidade está recebendo o devido acolhimento e suporte da SMS", diz a secretaria em nota.

A diretora de Vigilância e Saúde do município, Andrea Salvador, lamentou o ocorrido. "Infelizmente a gente ainda se depara com esse tipo de situação, nos causou uma perplexidade. Estávamos todos tentando resolver um problema de instabilidade e temos que lidar com essa agressão a uma servidora", disse ela à TV Bahia.

Ela destacou que os trabalhadores merecem respeito. "Sabemos que 90% dos vacinadores são compostos por mulheres, e devemos ser respeitadas. Temos que lidar diariamente com essa situação no campo. Ela está fisicamente bem, mas está mentalmente muito abalada, a secretária está prestando o apoio, e possivelmente ela vai demorar de retomar as suas atividades", diz.

A diretora acrescentou que o processo de vacinação é exaustivo e que todos os trabalhadores estão nele desde o início. "Às vezes uma internet que cai não é culpa de ninguém. Usar como desculpa que está na fila desde a 4h não é admissível porque a vacinação só começa às 8h".