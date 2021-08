Isaquias Queiroz e Jacky Godmann ficam em 4º no C2 1000 em Tóquio

Ainda não será dessa vez que Isaquias Queiroz se tornará um dos maiores medalhistas da história do Brasil em Olimpíadas. Na madrugada desta terça-feira (3), o atleta e o companheiro Jacky Godmann terminaram a final do C2 1.000m da canoagem velocidade de Tóquio em 4º, com o tempo de 3min27s603.

A prova, disputada no Canal Sea Forest, foi vencida pelos cubanos Serguey Torres e Fernando Jorge, que remaram em 3min24s995 e quebraram o recorde olímpico. Os chineses Hao Liu e Pengfei Zheng ficaram com a medalha de prata, com o tempo de 3min25s198, e os alemães Sebastian Brendel e Tim Hecker completaram o pódio, com 3min25s615.

"Pode parecer um discurso repetido, mas a gente sabe o quanto a gente treina, treinamos muito, sofremos muito. A gente treinou todo dia, foi duro. Não é porque foi a primeira Olimpíada do Jacky que já está bom, ele treinou muito. Eu vim representar todo cidadão brasileiro, a gente não desiste nunca. A gente chegou aqui bem. A gente sonhava muito com o pódio, então ficamos sentidos, mas demos nosso máximo. A gente fez o que tinha que fazer. Eu não quero sair daqui sem meu ouro, então vou me preparar que daqui a dois dias tem mais", disse Isaquias, em entrevista para a TV Globo após a prova.

"O objetivo era pegar medalha, o gosto é de derrota, mas o trabalho foi bem feito pelo treinador. Só tenho a agradecer ao Lauro [de Souza Jr., o treinador] e ao Isaquias e a todos da equipe. Infelizmente não veio a medalha, lutamos por isso", completou Jacky.

Baiano de Ubaitaba, Isaquias, de 27 anos, tinha conquistado duas pratas e um bronze na Rio-2016 e mirava igualar o recorde dos velejadores Robert Scheidt e Torben Grael, com cinco medalhas olímpicas, cada. Sem conseguir se colocar no top 3 da prova em dupla, terá nova chance na disputa individual: a partir de quinta-feira (5), ele competirá na C1 1.000m. Semifinais e final marcadas para sexta-feira (6).

Isaquias, porém, não conseguirá alcançar o feito dos velejadores ainda no Japão: a canoa individual de 200 metros, uma das provas em que o atleta teve sucesso há cinco anos, saiu do programa olímpico. Assim, a missão das cinco medalhas ficará para Paris-2024.

Caminho em Tóquio

A prova no Japão foi a primeira, a nível olímpico, disputada pelo baiano ao lado de Jacky. Isso porque, inicialmente, quem seria o parceiro de Isaquias em Tóquio era outro baiano, Erlon Souza - o mesmo com quem conquistou a prata no Rio de Janeiro, há cinco anos. Na época, os dois completaram a disputa em 3m44s819, atrás apenas dos alemães Sebastian Brendel e Jan Vandrey, com 3m43s412.

Erlon, porém, não se recuperou a tempo de uma lesão no quadril e acabou fora da convocação para Tóquio. Desta forma, Jacky, que é de Itacaré, ficou com a vaga. Aos 22 anos, ele já tinha remado com Isaquias em maio, na etapa da Hungria da Copa do Mundo da canoagem, e a dupla ganhou o bronze.

Isaquias Queiroz e Jacky Godmann começaram a disputa do C2 1.000m com um terceiro lugar nas eliminatórias, com 3min48s378. Como ficaram atrás dos representantes da China e Cuba, tiveram que competir nas quartas - só os dois primeiros conjuntos avançavam direto para as semis. A classificação, porém, veio sem sustos: foram bem, lideraram de ponta a ponta, e venceram com o tempo de 3m48s611.

Nesta segunda-feira (2), nas semis, Isaquias e Jacky terminaram em quarto lugar da segunda bateria, com o tempo de 3min27s167. As quatro primeiras duplas avançavam. Isaquias e Jacky controlaram bem o ritmo e chegaram, inclusive, a liderar boa parte da disputa. Na reta final, porém, diminuíram o ritmo, já pensando em guardar forças para a final.

Na decisão, Isaquias e Jacky estavam na raia 8 e fecharam os primeiros 250 metros na terceira posição. Mas, na metade da prova, já haviam caído para quarto. Nos últimos metros, os brasileiros aceleraram, mas não conseguiram alcançar os alemães e ficaram fora do pódio.