Isis Valverde curte verão em Caraíva ao lado de cunhado de Claudia Leitte

Foto: Alô Alô Bahia

Isis Valverde curtiu dias de férias em Caraíva, no sul da Bahia, após o Réveillon. No local, além de amigas, como a também atriz Fernanda Paes Leme, Isis esteve por diversas vezes na companhia do empresário baiano Lucas Pedreira.

De acordo com informações exclusivas obtidas pelo Alô Alô Bahia, os dois foram vistos juntos durante os primeiros dias de 2023 em festas e passeios diurnos nas principais praias da famosa vila à beira-mar.

Lucas Pedreira é irmão de Márcio Pedreira, marido da cantora Claudia Leitte. Procurado pelo Alô Alô Bahia, preferiu não falar sobre o assunto.

