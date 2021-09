Itabuna: estudante pega covid e aulas presenciais são suspensas em duas escolas

As aulas semipresenciais no Colégio Estadual de Itabuna e no Centro Territorial de Educação Profissional Litoral Sul II (CETEP), em Itabuna, no sul da Bahia, foram suspensas por 14 dias após uma aluna da primeira instituição testar positivo para covid-19.

Segundo a Secretaria da Educação do Estado (SEC), o Colégio Estadual de Itabuna está em reforma, atualmente, utilizando o mesmo espaço do CETEP, e por isso a segundo instituição também sofreu as consequências.

“Após a confirmação de que uma estudante testou positivo para a COVID-19, as atividades semipresenciais para os estudantes de ambas as unidades escolares foram suspensas na quinta-feira (09) por 14 dias, conforme orientações do protocolo de biossegurança para a fase híbrida”, explica a pasta, em nota.

Os estudantes, portanto, permanecerão em atividade remota e retornarão ao ensino semipresencial no dia 23 de setembro.

Ainda de acordo com a secretaria, a medida foi adotada, conforme o protocolo de biossegurança, que pode ser consultado no Portal da Educação.

A unidade escolar também passará pelo processo de higienização e desinfecção.