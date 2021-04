Itacaré: hotéis, bares e restaurantes dão descontos para profissionais de saúde

Uma ação desenvolvida pela Secretaria de Turismo de Itacaré oferece descontos em hotéis, bares e restaurantes para profissionais da saúde, categoria que está na linha de frente do combate à covid-19. A iniciativa, chamada de "Aos Nossos Heróis", conta ainda com um local chamado "Ilha do Bem-Estar", criada especificamente para esse público e que oferece yoga, stand-up paddle, massagem e tantos outros atrativos disponíveis, com as praias e cachoeiras.

A ação garante uma diária gratuita para aqueles que reservarem a partir de três estadas nos hotéis que aderiram à iniciativa. Além disso, cerca de 65 bares e restaurantes contam com um prato chamado "Aos Nossos Heróis", que é oferecido a preço de custo para profissionais da saúde. Guias e equipamentos turísticos também estão oferecendo descontos. Os benefícios valem até 30 de novembro.

(Foto: @marinaoliveira_)

"Esta é uma ação acolhedora da cidade, de gratidão e reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelos profissionais saúde, que já estão há 14 meses na linha de frente, colocando a vida em risco, muitos com férias acumuladas, sem poder descansar. Mais do que isso, é também uma forma de possibilitar a eles que possam recarregar suas energias no destino completo que é Itacaré", afirmou o secretário do Turismo da cidade, Jorge Ávila, nesta quinta-feira(15), durante entrevista o site Alô Alô Bahia.

Leia também

Hotel na Bahia oferece desconto para profissionais da linha de frente da saúde

Ele pontua que a cidade tem cumprido todas as medidas para evitar a proliferação do coranavírus, como a obrigatoriedade do uso de máscaras. Entre elas, por exemplo, está a instalação de barreiras sanitárias para controlar o acesso. Hoje, o município tem dez casos ativos e nenhuma pessoa hospitalizada.

Recentemente, a atriz Deborah Secco curtiu férias em Itacaré, ao lado do marido Hugo Moura, também ator, e da filha, Maria Flor. Eles ficaram hospedados no Barracuda Beach Hotel que possui apenas 17 suítes em completa sinergia com a natureza selvagem do município.

Leia mais notícias do Alô Alô