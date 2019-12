Itamaraju bate Itapetinga nos pênaltis e conquista Intermunicipal

A cidade de Itamaraju, na região Extremo Sul, é quem manda no futebol amador da Bahia. Pelo segundo ano seguido, o município de 64 mil habitantes venceu o Campeonato Intermunicipal. É o quarto título da sua história.

E pelo segundo ano seguido, o título veio sobre a seleção de Itapetinga - no Sudoeste baiano - e após decisão nos pênaltis. O duelo deste domingo (8), em Itapetinga, terminou empatado em 1x1. Vitamina abriu o placar para os visitantes e Naian empatou para o time da casa.

Como o jogo de ida, no Extremo Sul do estado, também acabou empatado em 1x1, a decisão foi para os pênaltis. O goleiro Alisson, de Itamaraju, brilhou ao pegar dois pênaltis de Itapetinga. Os campeões converteram todas as cobranças.

Em 2018, o título de Itamaraju veio em casa. O jogo de ida da final, em Itapetinga, foi vencido pelo time da casa por 1x0. A equipe do Extremo Sul devolveu o placar em seu estádio e levou nos pênaltis.

Itamaraju venceu o Intermunicipal pela primeira vez em 2002 e conquistou o bi em 2004. A equipe ressurgiu como força do campeonato no ano passado, ao bater o Itapetinga e repetir o feito em 2019.