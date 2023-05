Itaparica sedia Bahia Open Master de maratonas aquáticas

Itaparica sedia o 1º Bahia Open Master de maratonas aquáticas neste sábado (27), quando cerca de 120 nadadores vão competir na praia de Ponta de Areia.

Serão duas provas. Na primeira, os competidores percorrerão 1,5 km, com largada às 9h. A segunda será a de 3km, com início às 9h30. As largadas serão em frente ao Restaurante Manguezal, e a competição é exclusiva para atletas acima de 25 anos.

Os cinco primeiros da classificação geral na prova dos 3 km serão premiados com troféu, assim como os três primeiros colocados nos 1,5 km e os campeões das categorias masculino e feminino nas duas provas. Todos os atletas que completarem o percurso receberão uma medalha de participação.

O Bahia Open Master marca o retorno do calendário de eventos da Associação dos Nadadores Masters da Bahia em 2023.