Itapetinga: homem é preso após ex dizer a médicos antes de morrer que ele a envenenou

Um homem foi preso em Itapetinga após sua ex-namorada, Amanda Sales Silva, de 21 anos, ter morrido envenenada. Os dois foram para uma festa em Ribeirão do Salto, cidade próxima, quando ela começou a passar mal. Pouco antes de morrer, a vítima conseguiu dizer aos médicos quem era o responsável por ter dado veneno a ela.

Após passar mal na festa, Amanda foi socorrida e levada para o Hospital Paulo VI, que fica na cidade vizinha de Jordânia-MG. De acordo com as investigações, Amanda chegou ao hospital ainda consciente e relatou que passou mal após ter encontrado seu ex-namorado, e acusou o rapaz de ter envenenado ela. Pouco depois, a moça morreu realmente por envenenamento, conforme consta no prontuário médico.

"Houve uma festa no distrito de Ribeirão do Salto. Há notícias de que os dois são ex-namorados e se desentenderam. Quando ela foi pra casa, começou a passar mal e a dizer que ele a havia envenenado. No hospital, ela disse claramente que havia sido envenenada, que ele colocou veneno na bebida dela, e veio à obito na madrugada", afirmou o coordenador da 21ª Coorpin, delegado Antônio Roberto Gomes.

Assim que foi informada do caso, a Polícia Civil da Bahia iniciou as buscas pelo ex-namorado de Amanda. Os policiais descobriram que ele havia ido para Maiquinique, onde ele foi encontrado na casa de sua atual namorada.

O carro dele também foi achado, e estava escondido em um posto de gasolina. O homem foi conduzido à sede da Coorpin, onde foi preso em flagrante, e negou envolvimento na morte de Amanda. Ele também não explicou por que o carro estava no posto.

O suspeito foi preso por equipes da 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itapetinga) e da Delegacia Territorial (DT) de Itarantim.

Além de ser suspeito da morte de Amanda, o homem também já foi investigado por ter incendiado a residência de outra ex-namorada. Com ele, a polícia apreendeu R$ 4.735 em espécie e dois celulares. Atualmente, ele está à disposição do Poder Judiciário.