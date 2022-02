Itapuã recebe ponto de testagem rápida contra covid-19 a partir desta terça (22)

Depois de Pernambués, o ponto itinerante de testagem rápida para detecção da Covid-19 segue para o bairro de Itapuã, a partir desta terça-feira (22). A outra estrutura segue em funcionamento na Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba, nesta segunda (21). Ambos os postos, montados pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), seguem até sexta-feira (25).

O atendimento acontece das 8h às 13h, por ordem de chegada, sendo distribuídas 200 fichas diariamente. Os pacientes que forem identificados com diagnóstico positivo serão orientados a permanecer em isolamento domiciliar e, em caso de agravamento do quadro clínico, procurar os serviços de saúde da rede municipal.

Iniciada em 20 de dezembro do ano passado, a estratégia visa a detecção precoce do vírus, além de conter a disseminação entre os cidadãos. O serviço já percorreu também os bairros de Paripe, Boca do Rio, Bonfim, Brotas e São Caetano.