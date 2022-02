Itaú e UFPR promovem hackathon para estudantes de todo o país com foco no agronegócio

Para os estudantes do ensino superior com conhecimento em ciência de dados e machine learning e que gostam de soluções para o agronegócio, vai rolar um desafio promovido pelo Itaú Unibanco. Além do conhecimento adquirido, quem se inscrever - gratuitamente - ainda pode levar pra casa um grana legal em vale-compras e acesso de graça à plataforma Alure.

Se liguem nas informações abaixo:

"Estudantes universitários de todo o Brasil podem se inscrever até o dia 10 de fevereiro na 3ª Batalha de Dados do Itaú Unibanco aberta para a comunidade – desta vez, com foco em criar soluções para o agronegócio. Os participantes da competição, evento sem fins lucrativos realizado em parceria com a Universidade Federal do Paraná (UFPR) e o Sistema Ocepar (Organização das Cooperativas do Estado do Paraná), terão como desafio desenvolver uma ferramenta de projeção de volume de produção de soja e milho para o estado do Paraná, auxiliando produtores, parceiros e comunidade com o indicador.

As inscrições são gratuitas, e o desafio será realizado totalmente online, com o suporte da Amazon Web Services (AWS), que fornecerá toda a estrutura de cloud para o evento, e da QADS – braço de Inteligência Artificial, Analytics & Decision Science da Qintess, que irá fornecer as licenças de alteryx para os participantes. Para participar, basta ter mais de 18 anos e estar matriculado no ensino superior (em qualquer universidade ou curso do Brasil). Os participantes também precisam ter conhecimento em ciência de dados e machine learning.

Os interessados podem se inscrever individualmente ou em grupos de no máximo três pessoas. Quem se inscrever sozinho pode optar por participar do desafio desta forma ou selecionar a opção de ser alocado em um grupo (também com no máximo três participantes). No total, 60 pessoas serão selecionadas para participar da maratona, que será realizada entre os dias 21 e 24 de fevereiro.

As duas melhores soluções serão premiadas: o primeiro lugar ganhará acesso à plataforma da Alura por seis meses e um voucher de R$ 2 mil para compras; já o segundo colocado receberá 3 meses de acesso à Alura e um voucher de R$ 1 mil. A premiação é individual para todos os integrantes dos grupos vencedores."

(via assessoria de comunicação do Itaú Unibanco)