Ivete: 'Brasil é um país racista, homofóbico, de feminicídio e ataque às minorias'

Ivete Sangalo: "O nosso país é o que mais mata homossexuais no mundo. O Brasil é um país racista, homofóbico, de feminicídio e de ataque as minorias, que não são minorias"



Faustão: "Temos que encarar as misérias e melhorar. Negacionismo, né? Porra nenhuma, aqui é grave"