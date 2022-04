Ivete cantará na Florida Cup, que terá clássico Chelsea x Arsenal

A edição de 2022 da Florida Cup estará recheada de atrações impactantes, tanto nos gramados quanto no palco. O grande jogo do torneio será o tradicional clássico londrino Chelsea x Arsenal, que será disputado no dia 23 de julho. Mas, além das partidas, outro destaque confirmado é o show de Ivete Sangalo.

A baiana será a responsável por animar a Fan Fest oficial da competição no dia 17 do mês, no Universal Orlando Resort. A apresentação faz parte da turnê de celebração dos 50 anos da cantora. Vale lembrar que o estado da Flórida tem uma grande comunidade brasileira.

Esse ano, a Florida Cup passa a integrar o FC Series, um evento maior, que começará no dia 16 de julho. O primeiro torneio se chamará Clash of Nations, com três rodadas.

O Chelsea abre a competição, mas ainda não foi divulgado o adversário ou o local do duelo. Já a segunda rodada terá o confronto entre Arsenal e Orlando City, no Explora Stadium, estádio do time americano, no dia 20. Na mesma data, o Chelsea fará mais um jogo, também sem rival e palco definidos.

Em seguida, é hora da Florida Cup, que encerrará o FC Series. Chelsea e Arsenal vão se enfrentar no dia 23 de julho, no Camping World Stadium, em Orlando, valendo o troféu da Florida Cup. O estádio recebeu cinco partidas da Copa do Mundo de 1994, quando o Brasil conquistou o tetracampeonato.

Essa é a primeira participação dos dois clubes ingleses no torneio de verão americano. Criada em 2015 nos Estados Unidos, a competição está em sua sétima edição. Quatro clubes brasileirs conquistaram o troféu: Atlético-MG, São Paulo, Flamengo e Palmeiras. Além deles, já participaram Corinthians, Fluminense, Internacional e Vasco.