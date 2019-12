Ivete comete gafe e pergunta por Leo Dias no 'Fofocalizando'

Ivete Sangalo cometeu uma gafe durante aparição ao vivo no Fofocalizando, do SBT, nesta quinta-feira, 12. A cantora perguntou sobre Leo Dias, que pediu demissão da emissora para ser contratado pela RedeTV! Recentemente.



Referindo-se aos estúdios do programa, Ivete perguntou: "E Leo Dias, tá lá?"



"Leo Dias não está mais no Fofocalizando, está em outra emissora, já!", respondeu o repórter Leo Pida.



"Mas um beijo para ele também, né, gente? Beijo e boa sorte. Arrasa também, Leo, amo!", tentou consertar a cantora.



Leo Dias compartilhou o momento em seu Instagram: "Ô, Ivete... Muito obrigado! Que honra imensa! Ivete é ícone!"



Assista ao vídeo em que Ivete Sangalo pergunta sobre Leo Dias no Fofocalizando desta quinta-feira, 12: