Ivete conta ao Fantástico sobre show de aniversário em Juazeiro: 'muito privilégio'

A menos de uma semana de completar 50 anos, Ivete Sangalo recebeu o Fantástico para um bate-papo com muita emoção. A entrevista será exibida neste domingo (22), sob o comando da repórter Giuliana Girardi. Ivete falou sobre a expectativa de celebrar o aniversário com um show em Juazeiro(BA).

"O palco está montado na beira do rio para não ter dúvidas da conexão. Vou estar na minha terra natal, cidade onde eu nasci, onde vivi com meus pais a minha infância, a minha adolescência e tantas memórias lindas. Celebrar dessa maneira é muito privilégio”, contou. “Estou viva. Eu só posso completar 50 anos porque estou vivendo”, disse emocionada. O evento será transmitido na TV Globo, no dia 27, depois de Pantanal.

Leia mais em Alô Alô Bahia