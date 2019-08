Ivete fala sobre estado de saúde do irmão: 'Evoluiu bastante'

(Foto: Reprodução)

A cantora Ivete Sangalo falou nas redes sociais sobre o estado de saúde do irmão, Jesus, que está internado desde a quinta-feira (22) após passar por uma cirurgia de emergência em Salvador. A artista tranquilizou os fãs e afirmou que Jesus melhorou, embora siga internado.

"Queria agradecer pelas orações de vocês. Meu irmão já está bem, está evoluindo bastante e a gente está muito feliz.. Agradeço a vocês pelo carinho e oração. Hoje foi um dia bem bom pra todo mundo", disse Ivete pelos stories do Instagram.

O Alô Alô CORREIO noticiou que Jesus foi colocado em coma induzido após a cirurgia, com ventilação mecânica e suporte circulatório. Ele passou pelo procedimento por conta de uma sepse abdominal decorrente de complicação pós-operatória. Jesus está internado na UTI do Hospital Santa Izabel. Ele também deu entrada no hospital no mês passado, onde ficou por cerca de 30 dias.

Há cinco anos, Jesus realizou uma cirurgia bariárica. Desde então, passou por algumas complicações que o levaram a ser internado algumas vezes. Em outubro do ano passado, ele ficou internado no Hospital Cárdio Pulmonar por conta de um quadro de septicemia.