Ivete publica foto das gêmeas com roupas de caipiras: 'Um São João desses'

A cantora Ivete Sangalo publicou nesta sexta-feira (24) uma foto das filhas gêmeas Helena e Marina, de 4 anos, com roupinhas juninas.

"Um São João desses bicho!!!! Meus patinhos", escreeu a cantora na legenda, complementando com emojis de pato e coração.

O post teve milhares de curtidas rapidamente, além de comentários elogiando as meninas. "Que princesas", elogiou um fã. "As mais lindas", comentou outra.

Além das gêmeas, Ivete também é mãe de Marcelo, de 12 anos. Os três são frutos do casamento da cantora com o nutricionista Daniel Cady.

A cantora passou os últimos dias em Portugal. Ela publicou no Instagram fotos no país com o marido. "Portugal a gente te ama e se ama", escreveu.