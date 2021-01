Ivete Sangalo é aposta da Globo para substituir Faustão, diz colunista

Ivete Sangalo é a aposta da Globo para substituir Faustão, que deixará a emissora no final do ano. A informação é do colunista do UOL, Fefito. Segundo o jornalista, nos bastidores da Globo, o nome de Ivete conta a simpatia da direção para assumir um programa dominical no horário que ficará vago sem o Domingão do Faustão.

A cantora baiana já comandou um programa na Globo, o "Estação Globo", entre 2004 e 2009, além de ser jurada do The Voice. Segundo Fefito, a simpatia da diretoria passa pelo fato de Ivete ser um nome de grande apelo popular, o que atrai a simpatia do mercado publicitário. No entanto, ainda segundo o colunista, nenhum tipo de conversa com a cantora foi iniciado, já que a atração ainda não foi definida. Ele ainda diz que nomes de outras emissoras podem aportar na Globo, que também perderá em 2021 o apresentador Luciano Huck, que não deve renovar, e segundo Fefito terá Márcio Garcia como seu substituto aos sábados.