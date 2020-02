Ivete Sangalo e Claudia Leitte farão shows juntas após o Carnaval

A cantora baiana Ivete Sangalo e baiana de coração Claudia Leitte farão shows juntas após o Carnaval. A revelação foi feita pela própria Claudia Leitte, ao passar em frente ao Camarote de Veveta, que está localizado no Hotel Monte Pascoal, no circuito Barra-Ondina.

(Foto: Reprodução/Instagram)

A cantora não detalhou, porém, como será o projeto. "Na quinta-feira de Cinzas a gente pode falar sobre isso", falou. No local, entretanto, fãs e jornalistas desconfiam que as duas divas dos axé farão uma turnê juntas.

Enquanto a cantora Claudia Leitte comanda o bloco Blow Out pelo circuito Dodô, Ivete Sangalo tem um espaço para chamar exclusivamente de seu na folia - ela se apresenta neste sábado (22) com o bloco Coruja. O Carnaval deste ano marca a estreia do Camarote de Veveta.

O local tem 1.500m² e estará aberto desta sexta (21) até a terça-feira (25), das 15h30 até 1h, apenas para convidados.

Comidas: tem salgadinhos, frios, pizza e mais uns pratos quentes Espaço de maquiagem Entrada Foto 360º

Até às 19h40 desta sexta, a organização ainda não tinha informações se a cantora apareceria no Camarote para falar com os amigos e parceiros presentes na festa. No sábado, Ivete com certeza fará uma parada especial em frente ao camarote, já que sai do Farol da Barra às 16h30.

No total, são nove espaços e dois andares que dão aos convidados a chance de desfrutar de um espaço que tem a cara da artista. Com esquema all inclusive, estão liberadas bebidas e comidas à vontade para todos. Além de encher a barriga, o Camarote de Veveta proporciona experiências que vão dá folia direto para as redes sociais.

Em um dos locais o público pode tirar uma foto em 360° que será enviada para o celular e postada direto nos Stories do Instagram. Em outro, a ideia é colocar todo mundo do ladinho de Ivete: através de uma tela verde, um vídeo da cantora é colocado e os foliões podem dançar e simular como se estivessem com ela. Para quem quer dar um up no visual, o espaço conta com um estúdio de beleza totalmente disponível para fazer maquiagem, a qualquer hora.

A decoração aposta em um estilo bem baiano, com cores que fazer referência à Bahia, desenhos e esculturas de coqueiros e muitas fitas do Bonfim espalhadas.

A dançarina e digital influencer Thais Carla marcou presença no Camarote de Veveta. Acompanhada do marido, Israel Reis, Thais curtiu a passagem de artistas como Léo Santana, Claudia Leitte e Banda Eva. Grávida da pequena Eva, a dançarina disse dessa vez está curtindo em trio, e que está tentando acostumar a curtir a festa com a segunda filha na barriga. Se depender dos pais, vai virar uma foliã e tanto.

(Foto: Vinícius Harfush/CORREIO)

