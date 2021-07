Ivete Sangalo é vacinada contra a covid-19 em Salvador

Depois de uma temporada em uma fazenda em Jundiaí, no interior de São Paulo, a cantora baiana Ivete Sangalo desembarcou nesta quinta-feira (1º) em Salvador. Como já havia sido adiantado pelo Alô Alô Bahia, ela foi direto para a fila da vacinação, onde recebeu o imunizante contra a covid-19.

(Foto: Divulgação)

Após publicar uma foto com os profissionais de saúde, Ivete também postou um vídeo mostrando o momento da aplicação da vacina, e agradeceu à jovem que aplicou o imunizante. "Um dia tão esperado. A vacina salva vidas! #vivaosus

Obrigada a Tay que aplicou a vacina com todo o carinho do mundo", comentou. Assista abaixo.

Um dia tão esperado????????

A vacina salva vidas! #vivaosus

Obrigada a Tay que aplicou a vacina com todo o carinho do mundo ❤️ pic.twitter.com/dv7HFTSb4d — Ivete Sangalo (@ivetesangalo) July 1, 2021

A cantora já havia defendido a vacinação, no mês passado, como uma das medidas para tentar superar esse momento da pandemia. "Uso de máscara, higienização, vacinas e o que mais for necessário", escreveu ela, ao fazer também uma crítica ao governo federal. A artista finalizou afirmando ser a favor da "vacina para todos".

Antes, ela já havia lamentado a marca de 500 mil mortos por covid-19 no Brasil. "Não é natural. Não é uma mentira. É estarrecedor pensar sobre milhares de vidas ceifadas e dores irreparáveis em torno dessas perdas".

