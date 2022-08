Ivete Sangalo interrompe show após mulher ter convulsão no meio da multidão

O show da cantora Ivete Sangalo no Festival de Inverno Bahia foi interrompido na madrugada deste sábado (27), após uma pessoa passar mal no meio do público. A iniciativa foi da própria artista.

"Eu não vou cantar no show até que chegue alguém [para socorrê-la]. [Ela] não aguentou... Quando me viu, disse 'que mulher linda'", brincou Ivete, pedindo que os bombeiros ou seus seguranças fossem até o local.

Apesar do pedido, a Polícia Militar chegou para socorrer a mulher, que tem 51 anos. De acordo com a prefeitura de Vitória da Conquista, ela sofreu uma convulsão.

A mulher recebeu os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros e foi encaminhada para o posto médico da Secretaria de Saúde, dentro do próprio festival, onde teve o quadro controlado.