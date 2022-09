Ivete Sangalo leva o filho Marcelo para tocar piano no Rock in Rio

No palco do Rock in Rio mais um ano, Ivete Sangalo emocionou fãs ao viver um momento especial. Ela levou o filho, Marcelo Cady, para tocar ao piano a canção 'Quando a chuva passar'.

"Quem conhece Ivete, sabe o quão esperado foi esse filho. E Marcelo veio a sua imagem e semelhança. Lindo e talentoso como ela. Que coisa absurda de linda oq tá rolando no palco do Rock In Rio 2022", comentou uma fã. "Chorei aqui...que lindo!", comentou outra fã da baiana ao ver a apresentação.

A Ivete cantando e o Marcelo no piano. Que momento lindo! ????#RockInRio #TrackInRio pic.twitter.com/BirfaVhXcP — Tracklist (@tracklist) September 11, 2022 Também chamou atenção a semelhança entre Ivete e Marcelo. Se a Ivete quiser parar de fazer show, só maquiar o Marcelo e colocar ele no lugar dela q ninguém percebe — faminta (@OpsEngordei) September 11, 2022

Marcelo já costuma acompanhar a mãe em apresentações no Brasil e em turnês. Ele costuma tocar percussão.