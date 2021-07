Ivete Sangalo pede união contra covid e afirma: 'vacina eficaz é aquela no braço'

Nesta quinta-feira, a cantora baiana Ivete Sangalo divulgou um vídeo onde defende as vacinas de prevenção à covid-19. Na peça, Ivete diz que o melhor imunizante é aquele que é aplicado no braço.



"Se tem uma coisa que a gente quer, é o fim da pandemia. E pra acabar com o vírus, só com a união de nós brasileiros vamos conseguir. Vacina eficaz é aquela no braço. Isso já está provado. Unidos vamos vencer o vírus. Com máscara no rosto e vacina no braço. Unidos pelo Brasil e pela vacina", diz a cantora.



Vacina eficaz é aquela que está no braço. ????



Estamos unidos pelo fim da pandemia.



Unidos pela Vacina. Unidos pelo Brasil. #UnidosPelaVacina



Apoie você também este movimento. https://t.co/DnuPFIk1D6 pic.twitter.com/1TkUFl4ZmT — Ivete Sangalo (@ivetesangalo) July 8, 2021

O vídeo faz parte da campanha "Unidos Pela Vacina". Ivete postou o vídeos nas suas redes sociais.Depois de uma temporada em uma fazenda em Jundiaí, no interior de São Paulo, voltou para Salvador no dia 1º de julho e recebeu sua vacina contra a covid-19. Ela registrou o momento nas redes sociais e celebrou a dose recebida. "Um dia tão esperado. A vacina salva vidas! #vivaosus.A cantora já havia defendido a vacinação, no mês passado, como uma das medidas para tentar superar esse momento da pandemia. "Uso de máscara, higienização, vacinas e o que mais for necessário", escreveu ela, ao fazer também uma crítica ao governo federal . A artista finalizou afirmando ser a favor da "vacina para todos".