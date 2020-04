Ivy nega que é racista e diz: 'quanto mais morena eu fico, mais gosto'

Foto: Reprodução

Ivy negou, em conversa com Flayslane, que Babu e Thelma tenham sofrido racismo dentro do BBB20. Para a mineira, os dois jamais foram julgados a partir de sua cor de pele e chegou a insinuar que ambos utilizam o argumento para conseguir alguma vantagem moral dentro do confinamento.

"Marcela falou do racismo, eu sou super contra julgar alguém por conta da pele, isso não existe. Mas ficar usando disso também eu não concordo. Ser preto não é malefício nenhum. Quanto mais morena eu fico mais eu gosto. Eu gosto é muito. Posso falar que quero ficar no sol pra ficar preta, perguntei pra Thelma? E ela disse que não, porque eu nunca vou ficar preta. Mas é muita coisinha que incomoda. Mas se incomoda, tudo bem. Mas ficar falando disso, pra quê? Todo mundo é igual, todo mundo merece o prêmio, se é branco, moreno, preto. São seres humanos. O que eles querem dizer é que sofrem mais pelo racismo. Pode ser, eu acredito, a Marcela disse que tem muito. Mas ninguém aqui vejo sendo racista com eles", disse Ivy, em tom revoltado.

Flayslane concordou, e disse que nunca sentiu nada parecido dentro do confinamento. "Não tem isso aqui não, todo mundo está pelo mesmo prêmio".