Ivy se defende sobre racismo no 'BBB' e nega fora em Thiaguinho

Ainda no início de sua participação no BBB20, quando era apenas a fada sensata que trouxe as mensagens da Casa de Vidro para os participantes confinados, surgiu a notícia de que Ivy teria dado um fora no cantor Thiaguinho. Após sair da casa, ela soube do babado envolvendo seu nome e negou a história.

"Tive contato com ele. Ele me tratou com muito respeito, carinho. Mas não teve situação de eu ter dado toco nenhum. Isso é conversa", esclareceu ela em entrevista ao O Globo.

Também repercurtiram muito as declarações da modelo sobre Babu Santana durante o reality. Ela foi acusada de racismo por debochar do pente usado pelo ator. Além disso, afirmou ser "supercontra julgar alguém por conta da cor da pele. Isso não existe. Mas ficar usando disso, eu também não concordo. Isso não é malefício nenhum, ser preto". Em outro momento, disse: "Quanto mais morena eu fico, mais eu gosto. eu gosto é muito".

"As pessoas falaram que eu disse frases racistas. Vou arcar com o que falei. O que disse não foi por maldade, mas sem saber do que eu estava falando. Não fiz para machucar. Quando saí, me mostraram e vi que soou mal. Quem se sentiu ofendido tem o direito disso. Agora uso o que aconteceu como forma de aprender, evoluir", defende ela.