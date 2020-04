Ivy x Rafa x Thelma: veja como foi formado o 15º Paredão do BBB 20

O 15º Paredão do reality show Big Brother Brasil (BBB 20) foi decidido nesta sexta-feira (17) e estão na berlinda as participantes Ivy, Rafa e Thelma. Uma delas será eliminada no próximo domingo (19).

A líder da semana, a baiana Mari Gonzalez, indicou Rafa para a berlinda. "Só Deus sabe o quanto eu queria essa liderança, pela imunidade e também para ter a responsabilidade do Líder. Agora que estou tendo, estou vendo o peso que é. O jogo está claro. Todos os conflitos que eu tive, eu resolvi. Hoje, minha indicação, não vai ser por nada pessoal. Vai ser pelo jogo. Vai ser a Rafa. Tivemos conversa adulta e nessa altura do jogo, não tem o que fazer, já está tudo feito. Pensando no jogo estrategicamente", disse Mari.

Confira como foram os votos da casa:

Babu votou em Ivy.

Thelma votou em Ivy.

Rafa votou em Ivy.

Ivy votou em Thelma.

Manu votou em Ivy.

Ivy foi a mais votada pela casa. Como o apresentador Tiago Leifert explicou na última quinta (16), o mais votado pela casa indicaria uma pessoa ao Paredão em um contragolpe. Assim, Ivy teve a indicação e escolheu Thelma para ir com ela para a berlinda.

Festa

Logo após a formação do Paredão, os participantes do jogo foram curtir a tradicional festa de sexta-feira no BBB 20. Quem anima a badalação do #sextou é a dupla Chitãozinho e Xororó. "Olá, amigos do BBB. A gente que está em casa também assistindo, louco para participar. Chegou esse convite e eu brinquei. Família de músicos quando recebe um convite desse, não fala não", diz Xororó.

"Alô, amigos do BBB! Prazer gigante está com vocês esta noite. Eu aqui na minha casa. Xororó na casa dele, cada músico no seu cantinho. E vocês aí, nessa casa mais famosa do Brasil. Vamos cantar e fazer uma grande festa com vocês essa noite, e começando com uma música mais ou menos assim", fala Chitãozinho.