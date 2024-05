"QUISERAM PARTIR PARA CIMA"

Ator da Globo se envolve em briga de trânsito em São Paulo: 'Quase apanhei'

"Filha chegou da balada às 6h30, fui buscar lá no Camembert. No caminho fechei um cara sem querer na entrada da marginal, encostei num posto e eles vieram atrás e quiseram partir para cima. A galera ali no posto me salvou, quase apanhei", relatou. Milhem afirmou que mesmo com o inconveniente, estava feliz e pensando positivo, indo vistar sua mulher, a também atriz e produtora Ziza Brizola, que está internada com dengue. Os dois são pais de Helena, de 17 anos.